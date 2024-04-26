Военкор Коц рассказал, в какую ловушку попадает Украина из-за западной помощи
Военкор Коц: Украина вновь попадает в ловушку затянутых поставок Запада
Украине выделяют многомиллиардную помощь, однако крупные финансовые вливания Запада не помогут Киеву изменить баланс сил в зоне боевых действий и загонят власти Незалежной в новую ловушку. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал военкор Александр Коц.
По его словам, США, Япония и страны Евросоюза предоставляют Украине помощь на миллиарды долларов. Сейчас речь идёт о выделении около 100 миллиардов долларов. Но проблема заключается в том, что деньги есть, а "купить на них что-то готовое прямо сейчас невозможно".
"Украина с этой помощью попадает в ту же ловушку, в которую она попала в прошлом году, когда поставки были очень сильно растянуты по времени. То есть они вот таким тонким слоем были размазаны маслом по горбушке, и невозможно было это всё соединить в один какой-то ударный кулак. Они попытались на Запорожье, но даже тогда они говорили, что нам не хватает... Слишком затянули с артиллерией, слишком затянули с боеприпасами к HIMARS. Вот сейчас, во-первых, объёмы в разы меньше. Им сейчас надо 500 танков", — подчеркнул Коц.
Но такого количества техники им никто не даст, продолжил военкор. По его мнению, Запад передаст Киеву максимум до 50 танков.
Напомним, что ранее Палата представителей США утвердила финансовую помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов. Также Life.ru писал, что это может быть последний пакет финансовой помощи для Украины.
Shutterstock / FOTODOM