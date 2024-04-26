Военкор Коц рассказал, в какую ловушку попадает Украина из-за западной помощи

По его словам, США, Япония и страны Евросоюза предоставляют Украине помощь на миллиарды долларов. Сейчас речь идёт о выделении около 100 миллиардов долларов. Но проблема заключается в том, что деньги есть, а "купить на них что-то готовое прямо сейчас невозможно".

"Украина с этой помощью попадает в ту же ловушку, в которую она попала в прошлом году, когда поставки были очень сильно растянуты по времени. То есть они вот таким тонким слоем были размазаны маслом по горбушке, и невозможно было это всё соединить в один какой-то ударный кулак. Они попытались на Запорожье, но даже тогда они говорили, что нам не хватает... Слишком затянули с артиллерией, слишком затянули с боеприпасами к HIMARS. Вот сейчас, во-первых, объёмы в разы меньше. Им сейчас надо 500 танков", — подчеркнул Коц.