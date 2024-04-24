Байден заявил, что подписал пакет законопроектов о военной помощи Киеву

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом законопроектом о предоставлении новой партии военной помощи Украине. По предварительной информации, Штаты начнут поставки оружия Киеву уже на этой неделе. Трансляцию выступления Байдена из Белого дома вели американские СМИ.

"Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всём мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее", — полагает американский лидер.