Байден заявил, что подписал пакет законопроектов о военной помощи Киеву
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом законопроектом о предоставлении новой партии военной помощи Украине. По предварительной информации, Штаты начнут поставки оружия Киеву уже на этой неделе. Трансляцию выступления Байдена из Белого дома вели американские СМИ.
"Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всём мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее", — полагает американский лидер.
Штаты начнут "немедленно" отправлять Украине вооружение, заявил президент США. По его словам, новый пакет помощи Киеву включает в себя боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику.
Напомним, что 20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о предоставлении Киеву очередного пакета американской военной помощи. Его стоимость на сей раз составит $61 млрд. Туда войдут не только боеприпасы, но и военная техника. Этому несказанно обрадовался Владимир Зеленский, желающий продолжать войну до тех пор, пока Америке есть чем за неё платить. Однако американцы его восторг не разделили, осыпав гневными комментариями пост украинского политика в соцсети.
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