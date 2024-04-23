Bradley, Humvee и M113: Раскрыты детали нового большого пакета помощи Украине

Вашингтон готовится отправить Украине один из крупнейших пакетов военной помощи, который будет включать не только боеприпасы к уже имеющемуся у ВСУ оружию, но и различную технику. С деталями предстоящих поставок газету Politico ознакомили американские чиновники.

По данным инсайдеров, в списках значатся боевые машины пехоты M2 Bradley, бронетранспортёры M113 и бронемашины Humvee. Ещё отправке подлежат снаряды для артиллерийских установок и ракеты для систем противовоздушной обороны.