Bradley, Humvee и M113: Раскрыты детали нового большого пакета помощи Украине
Politico: Новый пакет военной помощи США для Украины будет крупнее обычного
Вашингтон готовится отправить Украине один из крупнейших пакетов военной помощи, который будет включать не только боеприпасы к уже имеющемуся у ВСУ оружию, но и различную технику. С деталями предстоящих поставок газету Politico ознакомили американские чиновники.
По данным инсайдеров, в списках значатся боевые машины пехоты M2 Bradley, бронетранспортёры M113 и бронемашины Humvee. Ещё отправке подлежат снаряды для артиллерийских установок и ракеты для систем противовоздушной обороны.
"Администрация Байдена готовит более крупный, чем обычно, пакет военной помощи Украине, который будет включать бронетехнику в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны", — уверены в издании.
Палата представителей США впервые за долгое время одобрила выделение Украине нового 60-миллиардного пакета помощи 20 апреля. В Кремле уверены, что это решение лишь ещё больше разорит Незалежную.