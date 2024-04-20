Песков: Помощь Киеву ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину
Песков: США придётся ответить за конфискацию замороженных активов РФ
США придётся ответить в случае конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Это ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину и сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима. Что касается закона о конфискации российских активов, нужно ещё разобраться с деталями", — сказал представитель Кремля в беседе с корреспондентом Life.ru.
По его словам, в любом случае конфискация Вашингтоном активов РФ нанесёт непоправимый ущерб имиджу США. Это решение "вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности".
"Если это действительно так, то Америке придётся за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — заключил Песков.
Ранее Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Также в пакет вошла конфискация замороженных активов России и передача их Киеву.
ТАСС / Александр Земляниченко