Песков: Помощь Киеву ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину

США придётся ответить в случае конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Это ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину и сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима. Что касается закона о конфискации российских активов, нужно ещё разобраться с деталями", — сказал представитель Кремля в беседе с корреспондентом Life.ru.

По его словам, в любом случае конфискация Вашингтоном активов РФ нанесёт непоправимый ущерб имиджу США. Это решение "вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности".