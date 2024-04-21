"Продолжение бойни": Эксперт раскрыл, на что Конгресс обрёк Украину своим решением

Украинцы могли бы заключить перемирие с Россией, но будут и дальше погибать вследствие решения американского Конгресса о выделении финансовой помощи. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Если бы денег не было, то, наверное, было бы перемирие. А поскольку деньги выделены, то, соответственно, будет продолжение этой бойни. Для Украины, конечно, всё плохо, потому что чем больше украинцев гибнет, тем, естественно, хуже", — пояснил Соскин.