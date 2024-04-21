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21 апреля, 20:11

"Продолжение бойни": Эксперт раскрыл, на что Конгресс обрёк Украину своим решением

Экс-советник Кучмы Соскин: Конгресс США не дал Украине заключить перемирие

Украинцы могли бы заключить перемирие с Россией, но будут и дальше погибать вследствие решения американского Конгресса о выделении финансовой помощи. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Если бы денег не было, то, наверное, было бы перемирие. А поскольку деньги выделены, то, соответственно, будет продолжение этой бойни. Для Украины, конечно, всё плохо, потому что чем больше украинцев гибнет, тем, естественно, хуже", — пояснил Соскин.

По словам аналитика, Киев пребывает в наиболее уязвимом положении, так как у него нет боеприпасов. Соскин предположил, что по этой причине в скором времени Россия может усилить удары. Произойдёт это до первых поставок помощи из США, и Украине нечем будет отбиваться, подчеркнул эксперт.

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Ранее американская Палата представителей одобрила проект закона о дополнительной военной помощи Незалежной приблизительно на 61 миллиард долларов. Известно, что в новом пакете окажутся ракеты ATACMS. Американская пресса полагает, что это вряд ли изменит положение Киева. В российском МИД пообещали, что действия Соединённых Штатов по поддержке Киева получат решительный отпор.

Обложка ©

Unsplash / Eugene

Анатолий Симоненко
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