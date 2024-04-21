"Продолжение бойни": Эксперт раскрыл, на что Конгресс обрёк Украину своим решением
Экс-советник Кучмы Соскин: Конгресс США не дал Украине заключить перемирие
Украинцы могли бы заключить перемирие с Россией, но будут и дальше погибать вследствие решения американского Конгресса о выделении финансовой помощи. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Если бы денег не было, то, наверное, было бы перемирие. А поскольку деньги выделены, то, соответственно, будет продолжение этой бойни. Для Украины, конечно, всё плохо, потому что чем больше украинцев гибнет, тем, естественно, хуже", — пояснил Соскин.
По словам аналитика, Киев пребывает в наиболее уязвимом положении, так как у него нет боеприпасов. Соскин предположил, что по этой причине в скором времени Россия может усилить удары. Произойдёт это до первых поставок помощи из США, и Украине нечем будет отбиваться, подчеркнул эксперт.
Ранее американская Палата представителей одобрила проект закона о дополнительной военной помощи Незалежной приблизительно на 61 миллиард долларов. Известно, что в новом пакете окажутся ракеты ATACMS. Американская пресса полагает, что это вряд ли изменит положение Киева. В российском МИД пообещали, что действия Соединённых Штатов по поддержке Киева получат решительный отпор.
Unsplash / Eugene