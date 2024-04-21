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21 апреля, 06:14

WSJ: Новая помощь США вряд ли изменит положение Украины

Новая помощь США Украине вряд ли кардинально изменит положение Киева на поле боя, ВСУ смогут только отбивать российские атаки и удерживать территорию до тех пор, пока европейские союзники снова не направят помощь. Такой вывод делает газета The Wall Street Journal.

В WSJ напомнили, что Вооружённые силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и артиллерийских снарядов на фронте, а в это же время ВС РФ достигают успехов на фронте.

Илон Маск считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет
Илон Маск считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет

Напомним, что накануне американская Палата представителей одобрила законопроект, касающийся доппомощи Украине, почти на 61 миллиард долларов. Также Нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Незалежной.

Обложка ©

Freepik.com / travelscape

Александра Вишнякова
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