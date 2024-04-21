Илон Маск считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет

Американский предприниматель Илон Маск ответил на комментарий миллиардера Дэвида Сакса по поводу нового пакета помощи США для Украины. По словам основателя Space X, стратегия выхода из украинского конфликта может и вовсе отсутствовать.

"Моё самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулемётного огня или от пуль снайперов на минных полях", — заявил Маск.