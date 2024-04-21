"Потерпит крах": Американский миллиардер уверен, что помощь США не спасёт Украину

Американский миллиардер Дэвид Сакс прокомментировал принятие Палатой представителей конгресса США законопроекта о помощи киевскому режиму. Как написал предприниматель в социальной сети Х, Украина всё равно потерпит крах.

"Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах", — написал бизнесмен в комментарии к видео из Палаты представителей США.

В своём сообщении он подчеркнул, что правительство Соединённых Штатов может напечатать много денег, однако оно не может сделать то же самое с артиллерийскими снарядами или ракетами для систем противовоздушной обороны. Помимо того, Сакс заявил, что украинским властям понадобятся ежегодные денежные вливания, чтобы не потерпеть поражение.

Учитывая это, предприниматель отметил, что 61 миллиард долларов представляет собой лишь начало ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне. По его словам, именно с этого начинались американские военные кампании в Ираке и Афганистане.

"В итоге эти войны обошлись в триллионы", — заключил Сакс.