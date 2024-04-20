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20 апреля, 20:25

"Империя зла": Медведев пожелал США погрузиться в новую гражданскую войну

Медведев выразил уверенность в победе РФ, несмотря на помощь США Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал выделение Вашингтоном новой помощи киевскому режиму. Как написал политический деятель в телеграм-канале, Россия всё равно победит в специальной военной операции, несмотря на выделение средств Украине.

По его словам, результаты голосования в Палате представителей США никого не удивили. Он считает, что они выделили деньги на "продолжение гражданской войны". Помимо этого, зампред Совбеза сообщил, что также эта помощь направлена "на максимальное число жертв этой войны".

"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами", — написал Медведев.

В то же время высокопоставленный российский чиновник пожелал американцам, чтобы у них на территории произошла гражданская война. Он назвал США "мерзкой империей зла XXI века" и выразил надежду на бесславный распад Соединённых Штатов.

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Ранее Life.ru писал, что Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи киевскому режиму почти на 61 миллиард долларов. Документ поддержали 311 конгрессменов, 112 высказались против.

Алексей Соловьёв
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