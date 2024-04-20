"Империя зла": Медведев пожелал США погрузиться в новую гражданскую войну

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал выделение Вашингтоном новой помощи киевскому режиму. Как написал политический деятель в телеграм-канале, Россия всё равно победит в специальной военной операции, несмотря на выделение средств Украине.

По его словам, результаты голосования в Палате представителей США никого не удивили. Он считает, что они выделили деньги на "продолжение гражданской войны". Помимо этого, зампред Совбеза сообщил, что также эта помощь направлена "на максимальное число жертв этой войны".

"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и правда за нами", — написал Медведев.

В то же время высокопоставленный российский чиновник пожелал американцам, чтобы у них на территории произошла гражданская война. Он назвал США "мерзкой империей зла XXI века" и выразил надежду на бесславный распад Соединённых Штатов.