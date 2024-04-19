"Бойся, паяц!": На Западе приняли решение о ликвидации Зеленского, считает Медведев
Медведев: Зеленскому следует всполошиться не на шутку после сорванного покушения
Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев
У Владимира Зеленского есть основания "всполошиться не на шутку" после предотвращённого в Польше покушения на него. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мнению политика, покушение на "главного бандеровца" может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации.
"Бойся, паяц!" — написал Медведев в телеграм-канале.
Ранее в СБУ заявили о задержании в Польше "российского агента", который, как утверждается, сотрудничал с разведкой РФ в целях планирования покушения на Владимира Зеленского. Личность мужчины не раскрывается, но уточняется, что это гражданин Польши. Сейчас он находится под арестом.