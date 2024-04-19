Украина рискует столкнуться со скорым поражением в конфликте с Россией, допустил директор Центрального разведуправления США Уильям Бёрнс, выступая в Центре имени президента Джорджа Буша – младшего. По его словам, капитуляция киевского режима может произойти до наступления 2025 года.

"Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования", — констатировал Бёрнс.