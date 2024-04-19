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19 апреля, 00:00

Конец 2024-го: Глава ЦРУ назвал дату капитуляции Украины

Глава ЦРУ Бёрнс: Существует вероятный риск поражения Украины в 2024 году

Украина рискует столкнуться со скорым поражением в конфликте с Россией, допустил директор Центрального разведуправления США Уильям Бёрнс, выступая в Центре имени президента Джорджа Буша – младшего. По его словам, капитуляция киевского режима может произойти до наступления 2025 года.

"Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования", — констатировал Бёрнс.

Чтобы не допустить этого сценария, Конгресс должен удовлетворить заявку Белого дома о дополнительном финансировании Киева, считает глава ЦРУ. Только таким способом можно избежать "более ужасной картины", заключил он.

Маск счёл легко предсказуемым поражение Украины
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Обрушение линии фронта может произойти уже в ближайшие месяцы на фоне дефицита оружия у ВСУ, сообщал Life.ru ранее. Предвидя скорую катастрофу, Владимир Зеленский был вынужден сочинить легенду о новом контрнаступе, чтобы продержаться до конца года.

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Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

Илья Пушкарев
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