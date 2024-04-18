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17 апреля, 23:52

Маск счёл легко предсказуемым поражение Украины

Маск: Поражение Украины в конфликте было легко предсказуемым

Поражение Украины в конфликте с Россией было закономерным. Об этом заявил американский инженер и предприниматель Илон Маск, комментируя пост в соцсети X.

Один из пользователей выложил скриншот с двумя материалами Politico, опубликованными на разных этапах СВО. Первый из них назывался "Украина побеждает — и меняется", а второй — "Украина движется к поражению". Они должны были продемонстрировать, "как всё начиналось и как всё обстоит сейчас".

"Это было легко предсказать. На самом деле я это предсказал", — написал в комментарии к публикации Илон Маск.

Илон Маск одним словом упрекнул Вашингтон во лжи вокруг ситуации с Украиной
Илон Маск одним словом упрекнул Вашингтон во лжи вокруг ситуации с Украиной

Ранее Илон Маск заявил, что источником фейковой активности в соцсети X является Запад, а не Россия. Так предприниматель ответил на сообщения в западных СМИ о деятельности Москвы, которая якобы связана с "фейковыми аккаунтами".

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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