Маск счёл легко предсказуемым поражение Украины
Маск: Поражение Украины в конфликте было легко предсказуемым
Поражение Украины в конфликте с Россией было закономерным. Об этом заявил американский инженер и предприниматель Илон Маск, комментируя пост в соцсети X.
Один из пользователей выложил скриншот с двумя материалами Politico, опубликованными на разных этапах СВО. Первый из них назывался "Украина побеждает — и меняется", а второй — "Украина движется к поражению". Они должны были продемонстрировать, "как всё начиналось и как всё обстоит сейчас".
"Это было легко предсказать. На самом деле я это предсказал", — написал в комментарии к публикации Илон Маск.
Ранее Илон Маск заявил, что источником фейковой активности в соцсети X является Запад, а не Россия. Так предприниматель ответил на сообщения в западных СМИ о деятельности Москвы, которая якобы связана с "фейковыми аккаунтами".
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