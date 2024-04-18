Маск счёл легко предсказуемым поражение Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией было закономерным. Об этом заявил американский инженер и предприниматель Илон Маск, комментируя пост в соцсети X.

Один из пользователей выложил скриншот с двумя материалами Politico, опубликованными на разных этапах СВО. Первый из них назывался "Украина побеждает — и меняется", а второй — "Украина движется к поражению". Они должны были продемонстрировать, "как всё начиналось и как всё обстоит сейчас".

"Это было легко предсказать. На самом деле я это предсказал", — написал в комментарии к публикации Илон Маск.