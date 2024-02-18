Илон Маск одним словом упрекнул Вашингтон во лжи вокруг ситуации с Украиной

Владелец соцсети X Илон Маск считает, что американские власти искажают информацию об украинском конфликте и положении киевского режима. На самом же деле оттягивание мирных переговоров играет против Незалежной, уверен бизнесмен.

Основатель SpaceX прокомментировал пост миллиардера Дэвида Сакса, который обвинил Белый дом во лжи. По его мнению, на самом деле Украина проигрывает, ВСУ несут огромные потери, а НАТО лишь ослабевает на фоне конфликта. При этом политики продолжают твердить о скором "крахе" России, отвергая дипломатический путь завершения кровопролития.

"Точно", — коротко прокомментировал пост в соцсети Х Маск.