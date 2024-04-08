Илон Маск: Фейковая активность в соцсети Х исходит не от России, а от Запада

Источником фейковой активности в соцсети X (бывший Twitter) является Запад, а не Россия. Так американский миллиардер Илон Маск ответил на сообщения в западных СМИ о деятельности Москвы, которая якобы связана с "фейковыми аккаунтами".

"Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", — заявил Маск в интервью в соцсети X.