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8 апреля, 18:58

Илон Маск: Фейковая активность в соцсети Х исходит не от России, а от Запада

Источником фейковой активности в соцсети X (бывший Twitter) является Запад, а не Россия. Так американский миллиардер Илон Маск ответил на сообщения в западных СМИ о деятельности Москвы, которая якобы связана с "фейковыми аккаунтами".

"Мы не видим много российской активности, если честно, в системе. Мы видим очень мало. Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России", — заявил Маск в интервью в соцсети X.

Ранее Life.ru рассказывал, что Илон Маск одним словом упрекнул Вашингтон во лжи вокруг ситуации с Украиной. Предприниматель считает, что американские власти искажают информацию об украинском конфликте и положении киевского режима. На самом же деле оттягивание мирных переговоров играет против Незалежной, убеждён миллиардер.

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TACC / EPA

Наталья Исакова
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