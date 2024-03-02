Основатель Space X и владелец социальной сети Х Илон Маск считает, что Донбасс и Крым должны остаться российскими. Такой вывод следует из комментария, который он оставил под постом основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине пора завершать.

Принс отметил, что Киев находится на грани демографической катастрофы, а помощи ему ждать неоткуда — никто не пойдёт на конвенциональную войну с "русским медведем". Кроме того, он выразил мнение, что Крым и территории ДНР и ЛНР должны быть признаны российскими — это право наша страна отстояла на поле боя.

"К сожалению, всё это правда", — согласился под его постом Илон Маск.