Маск сделал неожиданный прогноз о судьбе Крыма и Донбасса
Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны остаться российскими
Основатель Space X и владелец социальной сети Х Илон Маск считает, что Донбасс и Крым должны остаться российскими. Такой вывод следует из комментария, который он оставил под постом основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине пора завершать.
Принс отметил, что Киев находится на грани демографической катастрофы, а помощи ему ждать неоткуда — никто не пойдёт на конвенциональную войну с "русским медведем". Кроме того, он выразил мнение, что Крым и территории ДНР и ЛНР должны быть признаны российскими — это право наша страна отстояла на поле боя.
"К сожалению, всё это правда", — согласился под его постом Илон Маск.
Ранее Life.ru рассказывал, как основатель Space X одним словом упрекнул Вашингтон во лжи вокруг ситуации с Украиной. Илон Маск считает, что американские власти искажают информацию об украинском конфликте и положении киевского режима. На самом же деле оттягивание мирных переговоров играет против Незалежной, уверен бизнесмен.
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