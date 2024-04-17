Киеву предрекли обрушение фронта в ближайшие месяцы Politico: Фронт ВСУ рухнет этим летом и Украина "останется в прошлом" 17 апреля, 16:55 ВСУ предрекли поражение летом этого года. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киев с большим трудом удерживает линию фронта в зоне СВО, которая может обрушиться уже ближайшим летом. Об этом пишет европейское издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских офицеров.

Командование ВСУ ожидает мощного наступления российских войск в ближайшее время, утверждается в публикации. При этом на стороне ВС РФ численное преимущество, большое количество военной техники и боеприпасов, тогда как украинские бойцы морально подавлены и имеют очевидные проблемы с вооружением, говорится в материале.

Офицеры ВСУ не сомневаются, что Незалежную ожидают новые территориальные потери, которые окажутся гораздо масштабнее предыдущих. Автор отметил, что украинские командиры на публику демонстрируют уверенность, но в кулуарах признают плачевное положение дел собственной армии. Издание резюмирует, что Украина "в её нынешнем виде останется в прошлом", а вот Россия "близка к достижению своих целей".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. На встрече с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов Столтенберг признал, что в рядах ВСУ дела обстоят не так хорошо, как предполагалось, поэтому альянс должен подумать о новых поставках западного оружия Киеву.

Авторы Татьяна Миссуми