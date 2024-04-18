Стало известно, какие снаряды самые дефицитные в украинской армии
Полковник Матвийчук указал на дефицит 155-миллиметровых снарядов у ВСУ
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У ВСУ самыми востребованными считаются снаряды 152- и 155-миллиметрового калибра, причём последние оказались в остром дефиците. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Самые ходовые снаряды — это советские 152-миллиметровые и натовские 155-миллиметровые. Со вторыми должно быть сложнее, потому что Россия много уничтожила и вывела из строя", — приводит слова собеседника "Лента.ru".
Эксперт пояснил, что в данный момент закупка указанных снарядов проблематична, поскольку страны – участницы альянса опустошили все свои арсеналы, помогая Украине.
"Непонятно, что и где в итоге будут покупать. Пытались обращаться к Южной Корее, но там отказали", — добавил он.
Напомним, что за последние сутки российские силы ПВО уничтожили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 реактивных снаряда Vampire. Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart британского производства. Это произошло в ходе боёв на Южно-Донецком направлении. Суточные потери противника здесь превысили 140 военнослужащих.