Стало известно, какие снаряды самые дефицитные в украинской армии

У ВСУ самыми востребованными считаются снаряды 152- и 155-миллиметрового калибра, причём последние оказались в остром дефиците. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Самые ходовые снаряды — это советские 152-миллиметровые и натовские 155-миллиметровые. Со вторыми должно быть сложнее, потому что Россия много уничтожила и вывела из строя", — приводит слова собеседника "Лента.ru".

Эксперт пояснил, что в данный момент закупка указанных снарядов проблематична, поскольку страны – участницы альянса опустошили все свои арсеналы, помогая Украине.