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18 апреля, 13:33

Стало известно, какие снаряды самые дефицитные в украинской армии

Полковник Матвийчук указал на дефицит 155-миллиметровых снарядов у ВСУ

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

У ВСУ самыми востребованными считаются снаряды 152- и 155-миллиметрового калибра, причём последние оказались в остром дефиците. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Самые ходовые снаряды — это советские 152-миллиметровые и натовские 155-миллиметровые. Со вторыми должно быть сложнее, потому что Россия много уничтожила и вывела из строя", приводит слова собеседника "Лента.ru".

Эксперт пояснил, что в данный момент закупка указанных снарядов проблематична, поскольку страны – участницы альянса опустошили все свои арсеналы, помогая Украине.

"Непонятно, что и где в итоге будут покупать. Пытались обращаться к Южной Корее, но там отказали", — добавил он.

Украина пыталась ударить по территории России дронами и воздушными шарами
Украина пыталась ударить по территории России дронами и воздушными шарами

Напомним, что за последние сутки российские силы ПВО уничтожили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 реактивных снаряда Vampire. Кроме того, украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart британского производства. Это произошло в ходе боёв на Южно-Донецком направлении. Суточные потери противника здесь превысили 140 военнослужащих.

Марина Калегина
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