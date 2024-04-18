ВСУ за сутки лишились 251 дрона, двух "Точек-У" и 33 снарядов Vampire 18 апреля, 11:38 Российские войска уничтожили более 200 дронов ВСУ и 33 снаряда Vampire. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 реактивных снаряда Vampire. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолёта, 270 вертолётов, 21 734 беспилотных летательных аппарата, 504 зенитных ракетных комплекса, 15 801 танк и другие боевые бронированные машины", — добавили в ведомстве.

Кроме того, с начала СВО под российским огнём уничтожены более тысячи украинских боевых машин РСЗО, почти 9 тысяч орудий артиллерии и миномётов, а также свыше 20 тысяч военной автотехники противника.

Также сообщалось, что украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart британского производства. Это произошло в ходе боёв на Южно-Донецком направлении. Суточные потери противника здесь превысили 140 военнослужащих. Кроме того, ВСУ утратили четыре автомобиля и три полевых склада боеприпасов.

Авторы Татьяна Миссуми