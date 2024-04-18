Украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart британского производства. Это произошло в ходе боёв на Южно-Донецком направлении, как сообщили в четверг, 18 апреля, в пресс-службе Минобороны России. Суточные потери противника здесь превысили 140 военнослужащих. Кроме того, ВСУ утратили четыре автомобиля и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны", — сказано в сообщении военного ведомства.