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18 апреля, 11:28

Российские военные в зоне СВО уничтожили британскую артустановку Braveheart

Украинская армия лишилась самоходной артиллерийской установки AS-90 Braveheart британского производства. Это произошло в ходе боёв на Южно-Донецком направлении, как сообщили в четверг, 18 апреля, в пресс-службе Минобороны России. Суточные потери противника здесь превысили 140 военнослужащих. Кроме того, ВСУ утратили четыре автомобиля и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны", — сказано в сообщении военного ведомства.

Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее в Минобороны сообщали о том, как экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорник ВСУ на Северо-Донецком направлении в зоне СВО. Российские пилоты нанесли по укрепрайону противника удары неуправляемыми авиационными ракетами, нацелив их по заданным координатам.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Марина Калегина
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