Появилось видео боевого вылета российских Су-25 и разгрома опорника ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России разгромили опорный пункт украинской армии на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео боевого вылета распространило Минобороны РФ.

Российские Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ на Северодонецком направлении. Видео © Минобороны РФ

Российские военные атаковали укрепрайон неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и благополучно сели на аэродроме вылета. Все указанные цели были успешно поражены, боевой вылет прошёл в штатном режиме.

"Получили боевую задачу, подготовились, сделали все необходимые расчёты. Выполнили вылет на предельно малых высотах, нанесли авиационный удар по противнику... Назад вернулись без потерь, задача выполнена, враг не пройдёт. Победа будет за нами!" — выразил уверенность лётчик Су-25 Александр.