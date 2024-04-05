ВС России за неделю уничтожили три украинских Су-25 на аэродроме базирования

Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА российские бойцы за прошедшую неделю уничтожили шесть самолётов ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что противник лишился трёх штурмовиков Су-25 на аэродроме базирования и пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, были поражены Су-27 и Миг-29.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны уничтожены: два истребителя Су-27 и один Миг-29 Воздушных сил Украины, пять авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 91 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1119 беспилотных летательных аппаратов", — добавили в ведомстве, отметив, что враг также остался без пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-300.