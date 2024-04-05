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5 апреля, 08:15

Российская авиабомба похоронила резервы ВСУ в "подземном городе" под Угледаром

СМИ: Российская ОДАБ уничтожила резервы Сырского в шахте под Угледаром

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э. Фото © roe.ru

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э. Фото © roe.ru

Российские войска нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении, используя объёмно-детонирующую авиабомбу (ОДАБ). Целью атаки являлся украинский укрепрайон на шахте "Южнодонбасская-3". Об этом сообщает издание "Военное обозрение".

"Под землёй навсегда осталась часть тех резервов, которую Сырский перебросил около недели назад на это направление "для сдерживания продвижения Российской армии". Нанесено огневое поражение и личному составу противника, который находился на позициях (включая наблюдательные пункты) на поверхности", — рассказал автор.

По одним данным, удар по шахте "Южнодонбасская-3" был нанесён с применением ОДАБ-500, по другим — полуторатонной ОДАБ-1500. На глубине шахты противник оборудовал склады оружия и боеприпасов, также используя подземные коммуникации для перемещения личного состава ВСУ и выхода его на позиции.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российский снайпер за ночь уничтожил целое отделение ВСУ. Боец с позывным Шика свою работу сравнивает с охотой: сидит в засаде столько, сколько потребуется, а при появлении цели — отрабатывает.

Каринэ Гевондян
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