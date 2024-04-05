Российская авиабомба похоронила резервы ВСУ в "подземном городе" под Угледаром

Российские войска нанесли удар по укрепрайону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении, используя объёмно-детонирующую авиабомбу (ОДАБ). Целью атаки являлся украинский укрепрайон на шахте "Южнодонбасская-3". Об этом сообщает издание "Военное обозрение".

"Под землёй навсегда осталась часть тех резервов, которую Сырский перебросил около недели назад на это направление "для сдерживания продвижения Российской армии". Нанесено огневое поражение и личному составу противника, который находился на позициях (включая наблюдательные пункты) на поверхности", — рассказал автор.

По одним данным, удар по шахте "Южнодонбасская-3" был нанесён с применением ОДАБ-500, по другим — полуторатонной ОДАБ-1500. На глубине шахты противник оборудовал склады оружия и боеприпасов, также используя подземные коммуникации для перемещения личного состава ВСУ и выхода его на позиции.