"Приготовиться": На Украине предрекли Угледару судьбу Артёмовска и Авдеевки
Украинская журналистка Кириенко: ВСУ могут оказаться в "клещах" в Угледаре
Вооружённые силы Украины рискуют оказаться "в клещах" в районе Угледара после бегства украинских войск из Авдеевки. Об этом в социальных сетях заявила корреспондент украинского агентства ТСН Юлия Кириенко.
"Авдеевка всё. Курахово приготовиться", — написала она.
По её словам, украинские власти зря не уделяли внимания этому направлению. Как считает представительница СМИ, если российские бойцы там продвинутся, то ситуация будет напоминать ту, в которой украинские войска ранее оказались в Артёмовске.
"Это будет Угледар. И наши силы там рискуют оказаться в "клещах", — убеждена Кириенко.
В своём посте журналистка сообщила, что один батальон ВСУ уже может становиться в круговую оборону. Помимо того, Кириенко рассказала, что это случилось, потому что фланги просели и соседние украинские подразделения "не выдержали".
Стоит отметить, что на Западе уже отреагировали на отступление украинских войск из Авдеевки. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отход ВСУ из этого населённого пункта свидетельствует о том, что на поле боя для Киева сложилась очень сложная обстановка.
t.me / Міністерство оборони України