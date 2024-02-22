"Приготовиться": На Украине предрекли Угледару судьбу Артёмовска и Авдеевки

Вооружённые силы Украины рискуют оказаться "в клещах" в районе Угледара после бегства украинских войск из Авдеевки. Об этом в социальных сетях заявила корреспондент украинского агентства ТСН Юлия Кириенко.

"Авдеевка всё. Курахово приготовиться", — написала она.

По её словам, украинские власти зря не уделяли внимания этому направлению. Как считает представительница СМИ, если российские бойцы там продвинутся, то ситуация будет напоминать ту, в которой украинские войска ранее оказались в Артёмовске.

"Это будет Угледар. И наши силы там рискуют оказаться в "клещах", — убеждена Кириенко.

В своём посте журналистка сообщила, что один батальон ВСУ уже может становиться в круговую оборону. Помимо того, Кириенко рассказала, что это случилось, потому что фланги просели и соседние украинские подразделения "не выдержали".