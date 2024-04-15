Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, недавно экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Кадры боевой работы бомбардировщиков Су-34 на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что удары были нанесены с помощью ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Напомним, что УМПК позволяет сделать неуправляемый снаряд управляемым. В результате атаки были поражены командный пункт и живая сила противника, после чего самолёты благополучно вернулись на базу.