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15 апреля, 04:43

Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: Су-34 ВКС РФ уничтожили на Южно-Донецком направлении командный пункт ВСУ

Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, недавно экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Кадры боевой работы бомбардировщиков Су-34 на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что удары были нанесены с помощью ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Напомним, что УМПК позволяет сделать неуправляемый снаряд управляемым. В результате атаки были поражены командный пункт и живая сила противника, после чего самолёты благополучно вернулись на базу.

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Ранее в Минобороны сообщали о том, как экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорник ВСУ на Северо-Донецком направлении в зоне СВО. Российские пилоты нанесли по укрепрайону противника удары неуправляемыми авиационными ракетами, нацелив их по заданным координатам.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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