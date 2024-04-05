Минобороны России получило первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова (в составе Объединённой авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны России первую с начала года партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "ОАК".

"Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", — уточнили в пресс-службе.

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что новосибирский завод уверенно справляется с поставленными Минобороны РФ задачами. По его словам, на предприятии понимают, насколько важна наша техника сегодня. Теперь новосибирскому заводу предстоит новый этап модернизации и техперевооружения производства. В связи с загрузкой как по гособоронзаказу, так и по перспективным проектам предприятие собирается нанять новых сотрудников. Только в текущем году там намерены найти более 1000 производственных рабочих и инженерно-технических специалистов.