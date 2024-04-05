Армия России получила новую партию "убийц" БМП Bradley
Курганмашзавод поставил Минобороны очередную партию БМП третьего поколения
Курганмашзавод (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") поставил армии в рамках исполнения государственного оборонного заказа очередную партию БМП третьего поколения, прозванных "убийцами" БМП Bradley. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Очередная партия БМП-3 поставлена Курганмашзаводом в рамках гособоронзаказа. Видео © Telegram / Высокоточка
"Предприятие на протяжении двух лет наращивает объёмы производства техники военного назначения, совершенствует образцы под задачи, которые ставит Министерство обороны РФ", — отметили в ПАО "Курганмашзавод".
В холдинге сообщили, что особый рабочий режим, который начал действовать на предприятии в 2022 году, потребовал расширения штата персонала. За 2023 год в интересах производства были наняты более 2000 сотрудников основных профессий и специалистов. Сейчас на заводе по-прежнему нужны кадры с высокой квалификацией. Наиболее велика потребность в операторах и наладчиках станков с программным управлением, машинистах мостовых кранов, токарях, электромонтёрах, инженерах-технологах и программистах.
Как ранее сообщал Life.ru, в прошлом году Курганмашзавод уже поставлял партию БМП-3, состоявшую как из новых, так и из прошедших капитальный ремонт единиц техники. Тогда за первую половину 2023 года завод изготовил 95% общего объёма выработки продукции за 2022 год.
Telegram / Высокоточка