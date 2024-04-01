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1 апреля, 04:02

"Проходимость очень плохая": Военный оценил первую трофейную немецкую БМП Marder

Боец группировки "Центр": Немецкие БМП Marder непригодны для боёв в Донбассе

Боевые машины пехоты Marder производства ФРГ имеют плохую проходимость, поэтому непригодны для боевых столкновений на территории Донбасса, рассказал военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ. Он лично восстанавливал первую трофейную БМП данного типа.

"Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается", — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, машину можно использовать на твёрдом грунте, асфальтированных дорогах, может быть песчаных, но не по грязи.

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Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России заполучили первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. ВСУ бросили её во время своей же контратаки на Авдеевском направлении.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Philipp Schulze

Лариса Сафронова
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