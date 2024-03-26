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26 марта, 05:12

ВС России впервые заполучили трофейную БМП Marder из Германии в зоне СВО

Вооружённые силы России заполучили первую трофейную боевую машину пехоты Marder немецкого производства. ВСУ бросили её во время своей же контратаки на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказал заместитель командира по технической части с позывным Казбек, бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск после Авдеевки перешли к освобождению других близлежащих населённых пунктов — Северной и Тоненькой.

"После того как наши войска заняли [село] Северная, восточную его часть, противник перешёл в контратаку... И в одну такую контратаку была эта машина и захвачена", — приводит его слова РИА "Новости".

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А ранее Life.ru рассказывал о том, как российские военнослужащие лихо расправляются с американскими танками Abrams. Так, на прошлой неделе Минобороны РФ показало видео с моментом уничтожения вражеской техники. Бойцам удалось добраться до подбитой техники, осмотреть её и извлечь все необходимые образцы оборудования.

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Николь Вербер
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