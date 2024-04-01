"И страх, паника": Новое оружие ВС РФ заставило дрожать от ужаса всю Украину

Российская авиабомба ФАБ-3000 сравнима по мощности с тактическим ядерным оружием. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.

"Вот теперь самое страшное… Они начали выпускать ФАБ-250, ФАБ-500, а сейчас — ФАБ-3000. <…> Оно само по себе полностью разрушает все укрепрайоны", — сообщил военный эксперт.

Стариков объяснил, что на ФАБ-3000 можно установить универсальный модуль планирования и коррекции, обычно размещаемый на бомбы меньшего калибра. При таком раскладе эти авиабомбы могут нанести очень серьёзный урон и повлиять на морально-психологическое состояние украинских военных.

"Полторы тонны [взрывчатки]… Если в кого-то попадёт — человек на молекулы разлагается. Кто рядом есть — по крайней мере, километр-два-три, — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника..." — сказал Стариков, добавив при этом, что такое оружие разрешено военными конвенциями.