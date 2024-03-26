"Уничтожают всё": На Украине забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство

ВСУ вынуждены отступать из-за падающих на их головы российских планирующих авиабомб, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он признал, что Киев не может противостоять этому оружию, которое Москва применяет массово.

"Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает всё", — пожаловался дипломат в интервью Politico.

Авиабомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Скриншот © Telegram / Минобороны России