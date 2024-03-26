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26 марта, 08:51

"Уничтожают всё": На Украине забили тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство

Кулеба: ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб ВС России

ВСУ вынуждены отступать из-за падающих на их головы российских планирующих авиабомб, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он признал, что Киев не может противостоять этому оружию, которое Москва применяет массово.

"Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает всё", — пожаловался дипломат в интервью Politico.

Авиабомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Скриншот © Telegram / Минобороны России

Авиабомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Скриншот © Telegram / Минобороны России

"Их немерено": В Киеве пожаловались на мощь российских планирующих авиабомб
"Их немерено": В Киеве пожаловались на мощь российских планирующих авиабомб

Ранее Минобороны показало, как российский Су-34 сбрасывает планирующие авиабомбы на позиции ВСУ. Бомбардировщик работал на Южно-Донецком направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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