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16 марта, 22:25

"Их немерено": В Киеве пожаловались на мощь российских планирующих авиабомб

Политик Лапин сообщил, что планирующие авиабомбы РФ создали большие проблемы ВСУ

Укрепрайоны Вооружённых сил Украины оказались в серьёзной опасности после того, как российские военные начали использовать новейшие планирующие авиабомбы. Об этом в интервью YouTube-каналу "Прямой" заявил киевский политик Игорь Лапин.

Во время беседы он подчеркнул, что специалисты из России освоили производство планирующих бомб. Политический деятель отметил, что российский военно-промышленный комплекс очень мощный и не стоит на месте, с чем в свою очередь тоже надо считаться. Помимо того, собеседник канала уточнил, что новое вооружение ВС РФ может уничтожать укрепрайоны украинских войск.

"Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено", — заявил Лапин.

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Ранее Life.ru писал, что фронтовые бомбардировщики Су-34 сбросили бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на позиции Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Минобороны РФ показало видеозапись выполнения боевой задачи.

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Telegram / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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