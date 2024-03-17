"Их немерено": В Киеве пожаловались на мощь российских планирующих авиабомб

Укрепрайоны Вооружённых сил Украины оказались в серьёзной опасности после того, как российские военные начали использовать новейшие планирующие авиабомбы. Об этом в интервью YouTube-каналу "Прямой" заявил киевский политик Игорь Лапин.

Во время беседы он подчеркнул, что специалисты из России освоили производство планирующих бомб. Политический деятель отметил, что российский военно-промышленный комплекс очень мощный и не стоит на месте, с чем в свою очередь тоже надо считаться. Помимо того, собеседник канала уточнил, что новое вооружение ВС РФ может уничтожать укрепрайоны украинских войск.

"Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено", — заявил Лапин.