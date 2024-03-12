"Это ад": Спикер ВСУ рассказал о российском оружии, сокрушающем боевой дух украинцев

Российские планирующие авиабомбы сокрушают боевой дух бойцов ВСУ. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой.

"Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, то ФАБ-1500 — это ад", — объяснил офицер ВСУ, его цитирует Business Insider.

В материале также говорится, что РФ продолжает увеличивать производство этих бомб. При этом, по мнению главы польской консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки, у России уже достаточно изготовленных и поставленных в вооружённые силы бомб, причём в ближайшее время они точно не кончатся.

Издание подчёркивает, что ряд провалов украинской армии позволил российским военным приступить к активным боевым действиям. У ВСУ начался дефицит боеприпасов на фоне того, что республиканские представители Конгресса США по-прежнему блокируют законопроект о помощи Незалежной на 60 миллиардов долларов.

Российской авиацией в зоне спецоперации применяются авиабомбы, на которых установлен универсальный модуль планирования и коррекции (УПМК). Благодаря этой технологии у ВВС РФ появилась возможность бить по укрепрайонам, не попадая в прицелы ЗРК.