Регион

Уведомления отключены

12 марта, 12:30

"Это ад": Спикер ВСУ рассказал о российском оружии, сокрушающем боевой дух украинцев

Business Insider: Российские планирующие бомбы наводят ужас на ВСУ

Российские планирующие авиабомбы сокрушают боевой дух бойцов ВСУ. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки украинских войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой.

"Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, то ФАБ-1500 — это ад", — объяснил офицер ВСУ, его цитирует Business Insider.

В материале также говорится, что РФ продолжает увеличивать производство этих бомб. При этом, по мнению главы польской консалтинговой компании Rochan Конрада Музыки, у России уже достаточно изготовленных и поставленных в вооружённые силы бомб, причём в ближайшее время они точно не кончатся.

Издание подчёркивает, что ряд провалов украинской армии позволил российским военным приступить к активным боевым действиям. У ВСУ начался дефицит боеприпасов на фоне того, что республиканские представители Конгресса США по-прежнему блокируют законопроект о помощи Незалежной на 60 миллиардов долларов.

Российской авиацией в зоне спецоперации применяются авиабомбы, на которых установлен универсальный модуль планирования и коррекции (УПМК). Благодаря этой технологии у ВВС РФ появилась возможность бить по укрепрайонам, не попадая в прицелы ЗРК.

ВСУ пытались взорвать обломки самолёта Ту-154 Леха Качиньского под Смоленском
ВСУ пытались взорвать обломки самолёта Ту-154 Леха Качиньского под Смоленском

Ранее полковник СБУ в отставке заявил, что ВС РФ наносят удары по целям спустя всего две-три минуты после выявления точки дислокации украинских военных. Он добавил, что в таких условиях ВСУ становится всё сложнее выдерживать натиск российской авиации.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров