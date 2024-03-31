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31 марта, 15:11

Армия России разнесла место дислокации СБУ под Херсоном

Сальдо: Российские силы уничтожили место дислокации СБУ в пригороде Херсона

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по зданию в пригороде Херсона, где находился штаб Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

"В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации СБУ", — сказано в тексте сообщения главы региона.

Вместе с тем Сальдо отметил успешные зачистки подвалов здания в Крынках, которые ведут военнослужащие ВС РФ, атакуя плавсредства противника на реке Днепр. Также он сообщил, что российским бойцам удалось помешать ротации солдат ВСУ и подвозу военных грузов для их подразделений.

По его словам, в результате действий военнослужащих группировки войск "Днепр" за неделю Украина потеряла более 370 боевиков, два танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии, в частности пять гаубиц М777 американского производства.

Также Сальдо рассказал, что в течение недели 18 человек личного состава ВСУ приняли решение сдаться в плен. Среди них были как солдаты, так и сержанты украинской армии.

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Ранее Life.ru писал, что за неделю Вооружённые силы России нанесли 57 групповых ударов "Цирконами" и "Кинжалами" по центрам силы и ПВО Украины. Существенный урон понесли военные заводы противника, цеха по производству безэкипажных катеров, склады с оружием, а также базы горючего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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