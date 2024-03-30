Россия нанесла 57 групповых ударов "Цирконами" и "Кинжалами" по центрам силы и ПВО Украины ВС РФ за неделю более 50 раз ударили "Цирконами" и "Кинжалами" по объектам ВСУ 30 марта, 12:33 ВС РФ ударили по военным объектам Украины "Цирконами" и "Кинжалами". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов ракетами "Циркон" и "Кинжал" по военным объектам Украины, включая центры силы и объекты ПВО. Все цели успешно поражены, рассказали в Минобороны РФ.

"С 23 по 30 марта Вооружёнными силами РФ нанесён один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", — уточнили в ведомстве.

Под огонь попали военные заводы противника, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха по производству безэкипажных катеров, склады с оружием, базы горючего, объекты ПВО, энергетики, а также места дислокации украинских солдат и наёмников.

Накануне сообщалось, что российские силы заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, потери Вооружённых сил Украины на этом участке фронта составили до 300 бойцов.

Авторы Татьяна Миссуми