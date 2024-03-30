Ещё одна группа из 18 украинских военных сдалась в плен российским бойцам за минувшую неделю в ходе спецоперации. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

"В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Помимо того, авиация и средства ПВО России за неделю сбили 11 британских крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две французские управляемые авиабомбы Hammer, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1208 беспилотников.