Пленный боец ВСУ рассказал, как выжил при атаке российского танка на Bradley

Попавший в плен военнослужащий Вооружённых сил Украины Анатолий Прокунин рассказал, что находился в американской БМП Bradley, когда в неё угодил танковый снаряд. Эту историю военный поведал в интервью корреспондентам РИА "Новости".

Пленный рассказал журналистам, что во время его первого похода их вывезли на БМП за Работино под Новопокровку в Запорожской области. В какой-то момент рампа открылась, и находившиеся внутри боевой техники военнослужащие ВСУ начали выбегать из неё. Собеседник информагентства выбегал из неё предпоследним, когда в бронемашину влетел танковый снаряд.

"Ну, меня контузило жёстко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало", — заявил пленный военный.

Однако на этом его злоключения не закончились. Он некоторое время пробыл в госпитале, после чего ему дали отпуск. Военнослужащий ВСУ решил не возвращаться в строй и дезертировал.

"Но всё равно спустя месяц меня нашли. <…> Пять патрулей приехало. Забрали меня и обратно отвезли. В воинскую часть, только уже не на Запорожское направление, а на Донецкое", — сообщил Прокунин.