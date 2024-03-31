ВС России отбили девять контратак ВСУ под Авдеевкой, враг потерял до 300 солдат
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 300 солдат на Авдеевском направлении
Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что в районах населённых пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское ДНР ВС РФ отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.
А ранее стало известно, что ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих и 13 танков на этом направлении за неделю. В Минобороны также рассказали, что подразделения ВС РФ группировки войск "Центр" продолжают активно продвигаться вглубь обороны противника, выходя на более выгодные рубежи.
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