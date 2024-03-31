ВС России отбили девять контратак ВСУ под Авдеевкой, враг потерял до 300 солдат

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что в районах населённых пунктов Ленинское, Тоненькое, Водяное, Бердычи и Первомайское ДНР ВС РФ отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.