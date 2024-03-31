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31 марта, 05:15

Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении

Российские штурмовики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Видео манёвров опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ. Наши лётчики уничтожили специальную технику и живую силу противника. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Выполнили взлёт парой с аэродрома базирования, выход в район цели, выход на боевой курс, атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. После чего выполнили активное маневрирование с уходом вглубь своей территории, с отстрелом тепловых ловушек. По докладу передового авиационного наводчика, цель поражена, ротация противника сорвана", — рассказывает лётчик Су-25 с позывным Лемур.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия нанесла 57 групповых ударов "Цирконами" и "Кинжалами" по центрам силы и ПВО Украины. Под огонь попали военные заводы противника, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цехи по производству безэкипажных катеров, склады с оружием, базы горючего, объекты ПВО, энергетики, а также места дислокации украинских солдат и наёмников.

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Telegram / Минобороны России

Марина Калегина
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