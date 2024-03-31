Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении
Российские штурмовики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Видео манёвров опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ. Наши лётчики уничтожили специальную технику и живую силу противника. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.
Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Выполнили взлёт парой с аэродрома базирования, выход в район цели, выход на боевой курс, атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. После чего выполнили активное маневрирование с уходом вглубь своей территории, с отстрелом тепловых ловушек. По докладу передового авиационного наводчика, цель поражена, ротация противника сорвана", — рассказывает лётчик Су-25 с позывным Лемур.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия нанесла 57 групповых ударов "Цирконами" и "Кинжалами" по центрам силы и ПВО Украины. Под огонь попали военные заводы противника, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цехи по производству безэкипажных катеров, склады с оружием, базы горючего, объекты ПВО, энергетики, а также места дислокации украинских солдат и наёмников.