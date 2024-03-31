Российские штурмовики сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Видео манёвров опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ. Наши лётчики уничтожили специальную технику и живую силу противника. По докладам передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены.

Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Выполнили взлёт парой с аэродрома базирования, выход в район цели, выход на боевой курс, атаку цели неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. После чего выполнили активное маневрирование с уходом вглубь своей территории, с отстрелом тепловых ловушек. По докладу передового авиационного наводчика, цель поражена, ротация противника сорвана", — рассказывает лётчик Су-25 с позывным Лемур.