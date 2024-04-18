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18 апреля, 04:30

Украина пыталась ударить по территории России дронами и воздушными шарами

Минобороны: ПВО ночью пресекла атаку ВСУ дронами, ракетами и воздушными шарами

Минобороны России отчиталось о сбитых и перехваченных снарядах ВСУ над регионами страны. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Так, средствами ПВО уничтожены и перехвачены две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 Vampire, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шаров над Белгородской областью, три БПЛА — над Ростовской областью, а также беспилотник и три малоразмерных воздушных шара — над Воронежской областью.

Гладков: Ещё 21 воздушная цель сбита над Белгородом, есть пострадавший
Гладков: Ещё 21 воздушная цель сбита над Белгородом, есть пострадавший

Ранее Life.ru писал, как ВСУ с помощью дронов обстреляли кладбище в Херсонской области. К счастью, кроме памятников никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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