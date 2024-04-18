Украина пыталась ударить по территории России дронами и воздушными шарами

Минобороны России отчиталось о сбитых и перехваченных снарядах ВСУ над регионами страны. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

Так, средствами ПВО уничтожены и перехвачены две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов RM-70 Vampire, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шаров над Белгородской областью, три БПЛА — над Ростовской областью, а также беспилотник и три малоразмерных воздушных шара — над Воронежской областью.