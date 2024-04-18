В Ростовской области сбили три беспилотника
Губернатор Голубев: Три беспилотника сбиты в районе Каменска-Шахтинского
Три украинских дрона вторглись в воздушное пространство Ростовской области в ночь на 18 апреля. Все беспилотники сбиты, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
Губернатор уточнил, что дежурные средства ПВО поразили воздушные цели в 02:00. Дроны уничтожены в районе Каменска-Шахтинского.
"Последствия на земле уточняются", — написал чиновник.
Атаке дрона ночью подвергся и Воронеж. Беспилотник подавили системы РЭБ, на месте падения БПЛА возник пожар, пострадал один человек.
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