В Ростовской области сбили три беспилотника

Три украинских дрона вторглись в воздушное пространство Ростовской области в ночь на 18 апреля. Все беспилотники сбиты, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что дежурные средства ПВО поразили воздушные цели в 02:00. Дроны уничтожены в районе Каменска-Шахтинского.

"Последствия на земле уточняются", — написал чиновник.