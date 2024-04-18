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18 апреля, 00:21

В Ростовской области сбили три беспилотника

Губернатор Голубев: Три беспилотника сбиты в районе Каменска-Шахтинского

Три украинских дрона вторглись в воздушное пространство Ростовской области в ночь на 18 апреля. Все беспилотники сбиты, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что дежурные средства ПВО поразили воздушные цели в 02:00. Дроны уничтожены в районе Каменска-Шахтинского.

"Последствия на земле уточняются", — написал чиновник.

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Атаке дрона ночью подвергся и Воронеж. Беспилотник подавили системы РЭБ, на месте падения БПЛА возник пожар, пострадал один человек.

Обложка ©

Shutterstock / sibsky2016

Илья Пушкарев
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