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17 апреля, 19:28

Ангар со стройматериалами повреждён при падении подавленного БПЛА в Воронеже

Губернатор Гусев: Украинский беспилотник подавлен над Воронежем

Украинский беспилотник подавлен над Воронежем средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В итоге при падении БПЛА повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. По данным SHOT, горит ангар с пиломатериалами и станками на Новосибирской улице.

Повреждённый ангар после подавления беспилотника в Воронеже. Видео © t.me / SHOT

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Ранее Life.ru рассказывал, что десятки сбитых "подснежников" ВСУ нашли на оттаявшей воронежской земле. Губернатор призвал жителей региона не игнорировать информацию о возможных прилётах БПЛА противника.

Обложка ©

Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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