Ангар со стройматериалами повреждён при падении подавленного БПЛА в Воронеже

Украинский беспилотник подавлен над Воронежем средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В итоге при падении БПЛА повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. По данным SHOT, горит ангар с пиломатериалами и станками на Новосибирской улице.