Ангар со стройматериалами повреждён при падении подавленного БПЛА в Воронеже
Губернатор Гусев: Украинский беспилотник подавлен над Воронежем
Украинский беспилотник подавлен над Воронежем средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
В итоге при падении БПЛА повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. По данным SHOT, горит ангар с пиломатериалами и станками на Новосибирской улице.
Повреждённый ангар после подавления беспилотника в Воронеже. Видео © t.me / SHOT
Ранее Life.ru рассказывал, что десятки сбитых "подснежников" ВСУ нашли на оттаявшей воронежской земле. Губернатор призвал жителей региона не игнорировать информацию о возможных прилётах БПЛА противника.
Кадр видео t.me / SHOT