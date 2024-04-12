Десятки сбитых "подснежников" ВСУ нашли на оттаявшей воронежской земле Губернатор Гусев: В Воронежской области находят десятки БПЛА, подавленных РЭБ 12 апреля, 09:35 Воронежцы находят десятки дронов после таяния снега. Обложка © freepik / alexeyzhilkin

В Воронежской области местные жители находят десятки украинских беспилотников после таяния снега, они были подавлены российскими системами РЭБ. Об этом сказал губернатор региона Александр Гусев во время прямого эфира в соцсети.

"Большая часть этих объектов, летящих через нашу территорию, подавляются системами РЭБ — радиоэлектронной борьбы. Они просто падают, и мы сейчас, когда снег сошёл, находим десятки таких объектов", — уточнил он.

Гусев пояснил, что граждане часто обращаются к нему с вопросами, а нужно ли так часто объявлять по области угрозу атак дронов. По его словам, это необходимая мера, которая вводится, если есть подтверждения из Минобороны о летящем в сторону Воронежа вражеском объекте. Гусев призвал жителей региона не игнорировать информацию о возможных прилётах БПЛА противника.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны поразили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. В результате атаки повреждения получил КамАЗ в селе Кукуевка Валуйского городского округа, водитель не пострадал.

Авторы Татьяна Миссуми