Беспилотник ВСУ атаковал здание "Газпрома" в Белгороде, есть раненые Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью беспилотника, два человека ранены 12 апреля, 08:44 ВСУ атаковали Белгород БПЛА самолётного типа. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие атаковали Белгород при помощи беспилотника, в результате чего пострадали два человека. У здания, в которое врезался дрон, повреждён фасад. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека", — написал он в телеграм-канале.

Оба мужчины доставлены в областную клиническую больницу, у них диагностированы осколочные ранения рук и ног. Судя по кадрам очевидцев на месте событий, повреждения получило здание "Газпрома" в 5-м Заводском переулке.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области с помощью трёх дронов-камикадзе. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу.

Авторы Татьяна Миссуми