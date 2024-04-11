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Криминал

Три дома повреждено в результате атаки ВСУ на посёлок Красное под Белгородом

Гладков: ВСУ обстреляли посёлок Красное Белгородской области, никто не пострадал

11 апреля, 10:56
ВСУ обстреляли посёлок Красное Белгородской области. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

ВСУ обстреляли посёлок Красное Белгородской области. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Украинская армия обстреляла посёлок Красное Белгородской области, три частных дома получили повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Выбиты окна, посечены фасады и кровля в трёх частных жилых домовладениях, также незначительные повреждения есть в двух хозпостройках", — говорится в тексте.

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Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области с помощью трёх дронов-камикадзе. Ранения получили два человека.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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