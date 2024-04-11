Три дома повреждено в результате атаки ВСУ на посёлок Красное под Белгородом

Украинская армия обстреляла посёлок Красное Белгородской области, три частных дома получили повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Выбиты окна, посечены фасады и кровля в трёх частных жилых домовладениях, также незначительные повреждения есть в двух хозпостройках", — говорится в тексте.