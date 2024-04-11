ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении, подавив сопротивление ВСУ

Подразделения Армии России за минувшие сутки улучшили положение на Купянском направлении, нанеся при этом поражение украинским бригадам территориальной обороны и Нацгвардии. Вражеские потери составили до 35 бойцов. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики", — сказано в публикации военного ведомства.

ВСУ потеряли до 35 человек личного состава. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронированных автомобилей, трёх обычных машин, 155-миллиметровой САУ М109 Paladin американского производства, 152-миллиметровой САУ "Акация", 152-миллиметрового орудия Д-20 и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.