Авиация Минобороны доставила более 90 тонн гумпомощи в Оренбуржье

Самолёты российской военно-транспортной авиации доставили более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Об этом говорится в публикации Министерства обороны России.

"Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 тонн гуманитарного груза. Два самолёта Ил-76 доставили на аэродром Орск продукты питания и предметы первой необходимости, предоставленные Тульской областью для оказания помощи жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводковой ситуации", — указано в сообщении.