Авиация Минобороны доставила более 90 тонн гумпомощи в Оренбуржье
Самолёты российской военно-транспортной авиации доставили более 90 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Об этом говорится в публикации Министерства обороны России.
"Самолётами военно-транспортной авиации Минобороны России в Оренбургскую область доставлено свыше 90 тонн гуманитарного груза. Два самолёта Ил-76 доставили на аэродром Орск продукты питания и предметы первой необходимости, предоставленные Тульской областью для оказания помощи жителям Оренбуржья, пострадавшим от паводковой ситуации", — указано в сообщении.
Напомним, 5 апреля Оренбургская область стала местом разлива мощнейшего паводка, затоплены оказались свыше десяти тысяч домов. Губернатор Денис Паслер заявил, что половодье стало самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Заместитель мэра Оренбурга сообщил, что уровень воды в реке Урал вырос почти на половину метра, достигнув значения в 965 сантиметров. Life.ru публиковал видеозаписи с затопленных стихийным бедствием участков. Региональные власти считают, что пик половодья миновал 10 апреля. Сегодня ночью специальный борт МЧС доставил в Оренбуржье 35 тонн гуманитарного груза для пострадавших от паводков.
Минобороны России