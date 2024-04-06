Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья
Последствия паводка в Оренбуржье. Обложка © Telegram / Денис Паслер
Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава региона Денис Паслер.
По словам губернатора, сейчас приток талых вод со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но продолжает оставаться рекордным. Внимание властей между тем сконцентрировано на борьбе с последствиями стихии и размещении людей в ПВР. В каждом пункте работают волонтёры, которые помогают оставшимся без крова гражданам. Скоро туда завезут новую мебель и инвентарь. 7 апреля основной задачей станет обеспечение жителей питьевой водой.
"Очевидно, что паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", — добавил Паслер.
Хуже всего ситуация сложилась в Орске, где под давлением талых вод вчера прорвало насыпную дамбу. Сегодня ситуация повторилась. Глава Орска Козупица сообщил о прорыве в районе улицы Борисоглебской. Свыше 4,4 тысячи домовладений оказались подтоплены. По некоторым данным, наводнение уже унесло жизни четырёх человек. При этом смерть двоих по причине утопления Минздрав опроверг.