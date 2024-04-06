Мэр Оренбурга Салмин: Жителей домов в зоне подтопления эвакуируют принудительно

Жителей Оренбурга, чьи дома оказались в зоне подтопления, призвали их покинуть. Всех, кто не прислушается к этому требованию и останется в оказавшихся в опасности районах, будут эвакуировать в принудительном порядке с привлечением правоохранителей. Такое объявление в личном телеграм-канале сделал мэр города Сергей Салмин.

Мэр Оренбурга призвал жителей города эвакуироваться из домов в зоне подтопления. Видео © Telegram / Салмин. Напрямую

"Я обращаюсь ко всем оренбуржцам, чьи дома находятся в зоне подтопления. <...> По последним данным на 15 часов 6 апреля, уровень воды в Урале — 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую от всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", — заявил градоначальник.

Салмин добавил, что в скором времени будет задействована система оповещения, и попросил оренбуржцев воспринимать её с максимальной серьёзностью. Людей, которые проигнорируют требование и не покинут опасную зону самостоятельно, вывезут принудительно, будут задействованы полицейские. В связи с объявленным в городе режимом ЧС власти обязаны обеспечить безопасность граждан, добавил мэр.