Мэр Оренбурга Салмин: Жителей домов в зоне подтопления эвакуируют принудительно
Жителей Оренбурга, чьи дома оказались в зоне подтопления, призвали их покинуть. Всех, кто не прислушается к этому требованию и останется в оказавшихся в опасности районах, будут эвакуировать в принудительном порядке с привлечением правоохранителей. Такое объявление в личном телеграм-канале сделал мэр города Сергей Салмин.
Мэр Оренбурга призвал жителей города эвакуироваться из домов в зоне подтопления. Видео © Telegram / Салмин. Напрямую
"Я обращаюсь ко всем оренбуржцам, чьи дома находятся в зоне подтопления. <...> По последним данным на 15 часов 6 апреля, уровень воды в Урале — 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую от всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления", — заявил градоначальник.
Салмин добавил, что в скором времени будет задействована система оповещения, и попросил оренбуржцев воспринимать её с максимальной серьёзностью. Людей, которые проигнорируют требование и не покинут опасную зону самостоятельно, вывезут принудительно, будут задействованы полицейские. В связи с объявленным в городе режимом ЧС власти обязаны обеспечить безопасность граждан, добавил мэр.
Он также уточнил, что речь идёт о населённых пунктах Кузнечном, Ситцовке, Пристанционном, Заречном, Подмаячном, Солнечном, Овчинном Городке, а также о посёлке имени Куйбышева и находящихся в его районе и районах Протопоповской и Зауральной Рощи, Овчинного Городка СНТ, СНТ "Дубки" и "Дубовый плёс", СНТ у реки Сакмара.
Напомним, это уже не первое экстренное обращение Салмина к жителям Оренбурга и прилегающим районам. Градоначальник сообщил о критическом уровне подъёма воды в реке Урал ещё накануне вечером, когда в Орске прорвало дамбу, часть Орска сразу же начала уходить под воду. В прокуратуре, кстати, заявили, что нарушения при содержании дамбы были выявлены ещё ранее. Возбуждено уголовное дело о халатности. Число погибших при наводнении выросло уже до четырёх.
Telegram / Урал56.Ру | Оренбург, Орск