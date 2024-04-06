В прокуратуре назвали причину прорыва дамбы в Орске
Прокуратура заявила о ранее выявленных нарушениях при содержании дамбы в Орске
Органы Гостехнадзора выявили нарушения при содержании дамбы в Орске в Оренбургской области ещё задолго до её прорыва. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, он произошёл из-за несвоевременно принятых мер по поддержанию технического состояния дамбы.
Кадры эвакуации жителей из затопленного микрорайона Старый город в Орске. Видео © Telegram / МЧС России
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Ещё в марте этого года первому замглаве Орска направили предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Однако накануне вечером в городе всё же прорвало дамбу. Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности по данному факту.
Как уже рассказывал Life.ru, накануне, вечером 5 апреля, из-за сильнейшего паводка дамба в Орске получила сразу два повреждения. Момент обрушения попал на видео. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления, на выезде из города образовалась пробка из десятков машин. После этого часть Орска сразу же начала уходить под воду. Утром стало известно, что в результате ЧП погибло три человека.
Telegram / МЧС России