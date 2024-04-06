В прокуратуре назвали причину прорыва дамбы в Орске

Органы Гостехнадзора выявили нарушения при содержании дамбы в Орске в Оренбургской области ещё задолго до её прорыва. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, он произошёл из-за несвоевременно принятых мер по поддержанию технического состояния дамбы.

Кадры эвакуации жителей из затопленного микрорайона Старый город в Орске. Видео © Telegram / МЧС России

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году. Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", — говорится в телеграм-канале ведомства.