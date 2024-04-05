На дамбе в Орске зафиксировано два повреждения

Прорванная дамба в Орске Оренбургской области частично повреждена в двух местах. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

"Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта", — сказал глава города, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Прорванная дамба в Орске. Видео © T.me / SHOT