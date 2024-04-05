Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 20:48

На дамбе в Орске зафиксировано два повреждения

Прорванная дамба в Орске Оренбургской области частично повреждена в двух местах. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

"Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта", — сказал глава города, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Прорванная дамба в Орске. Видео © T.me / SHOT

Пробка из десятков машин образовалась на выезде из Орска после прорыва дамбы
Пробка из десятков машин образовалась на выезде из Орска после прорыва дамбы

Сейчас идёт эвакуация жителей Старого города и посёлка Строителей. Людей на автобусах отвозят в пункты временного размещения или в Новый город к родственникам. Козупица призвал к максимальной оперативности, уточнив, что вода может прибывать стремительно.

Напомним, что прорыв дамбы произошёл в Орске из-за сильного паводка вечером 5 апреля. В зоне подтопления рискуют оказаться свыше четырёх тысяч домовладений, где проживает до 10 тысяч человек. К экстренной эвакуации на фоне подъёма уровня воды на Урале призвали также жителей Оренбурга и пригорода. Накануне в регионе из-за паводка был введён режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

Кадр видео T.me / SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров