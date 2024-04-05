На дамбе в Орске зафиксировано два повреждения
Прорванная дамба в Орске Оренбургской области частично повреждена в двух местах. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.
"Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта", — сказал глава города, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Прорванная дамба в Орске. Видео © T.me / SHOT
Сейчас идёт эвакуация жителей Старого города и посёлка Строителей. Людей на автобусах отвозят в пункты временного размещения или в Новый город к родственникам. Козупица призвал к максимальной оперативности, уточнив, что вода может прибывать стремительно.
Напомним, что прорыв дамбы произошёл в Орске из-за сильного паводка вечером 5 апреля. В зоне подтопления рискуют оказаться свыше четырёх тысяч домовладений, где проживает до 10 тысяч человек. К экстренной эвакуации на фоне подъёма уровня воды на Урале призвали также жителей Оренбурга и пригорода. Накануне в регионе из-за паводка был введён режим чрезвычайной ситуации.
Кадр видео T.me / SHOT